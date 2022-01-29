Somaspor'un konuğu Diyarbekirspor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Somaspor'un konuğu Diyarbekirspor

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Somaspor'un konuğu Diyarbekirspor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 3 maçında 1461 Trabzon, İnegölspor ve Niğde Anadolu FK'yı mağlup edip Play-Off yarışında iddiasını güçlendiren Somaspor, yarın evinde Diyarbekirspor'la kozlarını paylaşacak.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 3 maçında 1461 Trabzon, İnegölspor ve Niğde Anadolu FK'yı mağlup edip Play-Off yarışında iddiasını güçlendiren Somaspor, yarın evinde Diyarbekirspor'la kozlarını paylaşacak. Soma Atatürk Stadı'nda Batuhan Kolaç'ın yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemur, galibiyet serisini sürdüreceklerini ifade etti. Soma, grupta 35 puanla Play-Off hattının 2 puan gerisinde yedinci sırada bulunuyor.


Demirören Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, 1461 Trabzon, İnegölspor, Play Off, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title