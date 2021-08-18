Somaspor'un hedefi üst sıralar
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Somaspor'un hedefi üst sıralar

Somaspor'un hedefi üst sıralar
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig'e yükselen Somaspor'da başkan Mustafa Aydın, oluşturdukları takımla yine üst sıraları hedeflediklerini söyledi.

TFF 2'nci Lig'e yükselen Somaspor'da başkan Mustafa Aydın, oluşturdukları takımla yine üst sıraları hedeflediklerini söyledi.

Aydın, sezonu Play-Off hattında ilk 5 sıra içinde bitirmek istediklerini belirterek, "Soma şehri ve Somaspor hedefsiz olmaz, her zaman en iyisini yapmaya çalışan, bunun için mücadele eden, emek veren bir kulüp ve şehiriz. Şehrimizin kulübe olan bağlılığı bizim en büyük mücadele kaynağımız. Bu yıl ligde üretim yapan, genç yetenekleri Türk futboluna sunan, taraftarlarımızın ve rakiplerimizin izlemekten zevk aldığı, daima yukarıyı zorlayan bir ekip olacağız" dedi. Somaspor'da sezonluk kombine biletler 500 ile 1000 TL'lik fiyatlarla satışa sunuldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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