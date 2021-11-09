Somaspor'un 4'te 4 için rakibi Sarıyer - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Somaspor'un 4'te 4 için rakibi Sarıyer

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Somaspor'un 4'te 4 için rakibi Sarıyer

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hafta sonunda evinde An Zentrum Bayburt Özel İdarespor'u 3-1 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini alan Somaspor, yarın deplasmanda Sarıyer'le puan mücadelesi verecek.

SARIYER, İSTANBUL (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hafta sonunda evinde An Zentrum Bayburt Özel İdarespor'u 3-1 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini alan Somaspor, yarın deplasmanda Sarıyer'le puan mücadelesi verecek. Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçı Veli Karakaya yönetecek. Somaspor'da sarı kart cezalısı Ramazan, İstanbul'da forma giyemeyecek. Grupta 11 maçta 20 puanla Play-Off hattını yakalamaya çalışan siyah-beyazlılarda teknik direktör Burhanettin Basatemür, galibiyet serisini sürdüreceklerini söyledi.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
TFF: Misafir takım seyircileri müsabakalara alınmayacak

TFF: Misafir takım seyircileri müsabakalara alınmayacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title