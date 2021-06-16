Somaspor Uğur Can'la sözleşme yeniledi
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Somaspor Uğur Can'la sözleşme yeniledi

Somaspor Uğur Can'la sözleşme yeniledi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

GELECEK sezon Misli.com 2'nci Lig'de mücadele edecek Somaspor iç transferde golcüsünü bırakmadı.

GELECEK sezon Misli.com 2'nci Lig'de mücadele edecek Somaspor iç transferde golcüsünü bırakmadı. Siyah-beyazlılar 25 yaşındaki oyuncusu Uğur Can ile sözleşme yeniledi. Geçen sezon Somaspor formasıyla 3'üncü Lig'de 29 maça çıkan Uğur 11 gol atarak elde edilen şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu. Uğur Can, Somaspor'la yeni sezonda da başarılı bir dönem geçireceklerine inandığını söyledi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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