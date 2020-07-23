Somaspor, TFF 3'üncü Lig Play-Off'ta finale yükseldi
ANTALYA'nın Serik ilçesinde oynanan TFF 3'üncü Lig play-off mücadelesi yarı final maçında Muğlaspor'u 2-0 yenen Somaspor finale yükseldi.
23.07.2020 22:57 | Son Güncelleme: 23.07.2020 23:28
ANTALYA'nın Serik ilçesinde oynanan TFF 3'üncü Lig play-off mücadelesi yarı final maçında Muğlaspor'u 2-0 yenen Somaspor finale yükseldi. TFF 2'nci Lig'e yükselme play-off yarı final mücadelesinde Somaspor ile Muğlaspor karşı karşıya geldi. Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde bulunan Gloria Sports Arena futbol sahasında oynanan karşılaşma Muğlaspor'un vuruşuyla başladı. İlk yarı 0-0 eşitlikle tamamlandı. 56'ncı dakikada gelişen Soma atağında Mehmet Bağlı topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. 90+5'inci dakikada Somaspor'un gelişen atağında Taner Yıldız'ın attığı golle durum 2-0'a geldi. Maçta başka gol olmayınca Somaspor 2-0'lik galibiyetle finale yükselen tarafı oldu. Maç sonu Somasporlu futbolcular ve yöneticiler selfie yaparak, galibiyeti kutladı.
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Somaspor finalde Pazar Spor – Nevşehir Spor galibiyle karşılaşacak. Final maçı 25 Temmuz Cumartesi günü Gloria Sports Arena'da oynanacak.
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Kaynak: DHA