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Somaspor tam gaz ileri

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Somaspor tam gaz ileri

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Ergene Velimeşespor'u 2-1 yenen Somaspor son 5 maçını kazanarak üst sıralar için iddialı konuma geldi.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Ergene Velimeşespor'u 2-1 yenen Somaspor son 5 maçını kazanarak üst sıralar için iddialı konuma geldi. Son yenilgisini Ankaraspor deplasmanında 1-0'lık sonuçla alan Ege ekibi ardından 1461 Trabzon, İnegölspor, Niğde Anadolu FK, Diyarbekirspor ve Ergene Velimeşespor maçlarını kayıpsız geçerek Play-Off yolunda oldukça umutlandı. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, kritik bir galibiyete imza attıklarını belirterek, "Oyuncularımı yürekten kutluyorum. 5'te 5 yaparak ne kadar iddialı olduğumuzu gösterdik. Ancak önümüzde çok yol var. Rehavete kapılmadan, ciddiyetle çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.


- Soma

Demirören Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Ankaraspor, Play Off, Ege, Spor, Haber

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