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Somaspor son haftalarda kendine geldi

Somaspor son haftalarda kendine geldi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarının son haftasında İnegölspor'u deplasmanda 1-0 yenen Somaspor 2'de 2 yaparak devre arasına umutlu girdi.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarının son haftasında İnegölspor'u deplasmanda 1-0 yenen Somaspor 2'de 2 yaparak devre arasına umutlu girdi. Grupta 6 maçta tek galibiyetle yetindiği kötü serinin ardından devrenin son 2 maçını kazanan Somaspor, ilk yarı sonunda 32 puanla, Play-Off hattının 2 puan gerisinde yedinci sırada yer aldı.

Teknik direktör Burhanettin Basatemür, zorlu bir deplasman maçını kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Basatemür, "İlk yarıyı 2 maçımızı da kazanarak bitirmek bizim için çok değerli oldu. Gönül isterdi ki Play-Off potasında yer alalım. Ancak ikinci yarı için umutluyuz. Devreyi çok iyi geçireceğiz" ifadelerini kullandı.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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