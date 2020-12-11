Somaspor son anda yıkıldı
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Somaspor son anda yıkıldı

11.12.2020 13:15 | Son Güncelleme: 11.12.2020 13:19
Somaspor son anda yıkıldı

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde Şile Yıldızspor önünde galibiyeti 90+2'nci dakikada kalesinde gördüğü golle kaçırıp sahadan 3-3 beraberlikle ayrılan Somaspor, 1 hafta aradan sonra liderliği devralma fırsatını tepti.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde Şile Yıldızspor önünde galibiyeti 90+2'nci dakikada kalesinde gördüğü golle kaçırıp sahadan 3-3 beraberlikle ayrılan Somaspor, 1 hafta aradan sonra liderliği devralma fırsatını tepti. Grupta geçen hafta İçel İdmanyurdu mağlubiyetiyle zirveden inen Soma, uzatma dakikalarında yıkılıp koltuktan oldu. Bu sezon ilk kez 3 hafta üst üste galibiyete hasret kalan siyah-beyazlı ekip, lider Çatalcaspor'un 2 puan gerisinde 25 puanla üçüncü sırada yer alıyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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