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Somaspor seriyi sürdürme peşinde

Somaspor seriyi sürdürme peşinde
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 3 maçını kazanıp üst sıralara tırmanan Somaspor, yarın sahasında Adıyaman Futbol Kulübü ile kozlarını paylaşacak.

SOMA, MANİSA (DHA) -

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 3 maçını kazanıp üst sıralara tırmanan Somaspor, yarın sahasında Adıyaman Futbol Kulübü ile kozlarını paylaşacak. Soma Atatürk Stadı'nda Eren Gökmen'in yöneteceği müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, galibiyet serisini sürdüreceklerini ifade etti. Deneyimli teknik adam, "İyi bir ivme yakaladık. Çıkışımızı devam ettirip ilk 5 içindeki yerimizi almak istiyoruz" yorumunu yaptı. Play-Off hattının tek basamak ve 1 puan gerisindeki Soma'nın grupta 35 puanı bulunuyor.


- Soma

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Futbol Federasyonu, Adıyaman, Soma, Spor, Haber

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