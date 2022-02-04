Somaspor seriyi sürdürecek
Demirören Haber Ajansı - Spor
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçını kazanıp Play-Off potasına yaklaşan Somaspor yarın deplasmanda Ergene Velimeşespor'la kozlarını paylaşacak.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçını kazanıp Play-Off potasına yaklaşan Somaspor yarın deplasmanda Ergene Velimeşespor'la kozlarını paylaşacak. Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçta Abdullah Volkan Aydın görev yapacak.
Konuk ekip Somaspor'da kart cezalısı Onur Ulaş karşılaşmada forma giyemeyecek. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, Ergene Velimeşespor deplasmanından galibiyetle döneceklerine inandığını söyledi.
Demirören Haber Ajansı - Spor