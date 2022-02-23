Somaspor - Serik Bld. canlı izle! Somaspor - Serik Bld. maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tff 2. Lig'de heyecanla beklenen müsabakada Somaspor - Serik Bld. karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Somaspor - Serik Bld. maçı şifresiz mi? Somaspor - Serik Bld. maçı hakemi kim? Somaspor - Serik Bld. maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

SOMASPOR - SERİK BLD. MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Somaspor - Serik Bld. TFF 2. Lig maçı, 23.02.2021 Çarşamba bugün saat 13.00'te başlayacak.

SOMASPOR - SERİK BLD. MAÇI HANGİ KANALDA?

Somaspor - Serik Bld. TFF 2. Lig maçı taraftar Facebook sayfasından yayınlanacak.

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