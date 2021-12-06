Somaspor seri başlatamadı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Somaspor seri başlatamadı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Somaspor seri başlatamadı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Etimesgut Belediyespor'la 2-2 berabere kalan Somaspor, galibiyet serisi başlatamadı.

ANKARA (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Etimesgut Belediyespor'la 2-2 berabere kalan Somaspor, galibiyet serisi başlatamadı. Önceki hafta evinde Silahtaroğlu Vanspor'u 2-0 yenerek üst sıralar için umutlanan Ege ekibi, Ankara'dan 1 puanla döndü ancak Play-Off potasına giremedi. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, ilk 5 yolunda mücadelelerini sürdüreceklerini dile getirdi. Kalan maçlarda sadece kazanmaya odaklanacaklarını vurgulayan Basatemür, "Ankara'da kazanabilirdik. İki kez geriye düştük ve pes etmedik. Bu hafta yine Ankara'da bu defa Ankaraspor'la oynayacağız. Bu maçı kazanıp yeni bir sayfa açmayı hedefliyoruz" diye konuştu.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title