Somaspor şampiyonluk turu atacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Somaspor şampiyonluk turu atacak

Somaspor şampiyonluk turu atacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta aylardır zirvede yer alıp tarihinde ilk kez 2'nci Lig'e çıkmanın kapısını ardına kadar aralayan Somaspor, yarın evinde Erbaaspor karşısına şampiyonluk için çıkacak.

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta aylardır zirvede yer alıp tarihinde ilk kez 2'nci Lig'e çıkmanın kapısını ardına kadar aralayan Somaspor, yarın evinde Erbaaspor karşısına şampiyonluk için çıkacak. Son 2 haftaya 61 puanlı en yakın rakibi Esenler Erokspor'un 5 puan önünde 66 puanla zirvede giren siyah-beyazlı ekip, Soma Atatürk Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maçta sahadan 1 puanla ayrılsa bile şampiyonluğunu garantileyecek. 

Erokspor'dan ikili averajı iyi olan Soma, rakibinin Arhavispor deplasmanında alacağı sonuç ne olursa olsun her türlü galibiyet ve beraberlikte şampiyon olacak. Erokspor, Arhavispor'u yenemezse siyah-beyazlıların şampiyonluk için sahadan puanla ayrılmasına bile gerek kalmayacak. Bu sezon bileğinin hiç bükülmediği iç sahadaki son 9 maçını kazanan Somaspor, 2'nci Lig biletini son haftaya bırakmadan yarın almayı hedefliyor. 

NAZİLLİ ŞANSINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst üste 4 galibiyetle Play-Off'u garantileyen ikinci sıradaki Nazilli Belediyespor, yarın Büyükçekmece Tepecikspor'u şampiyonluk iddiasını da sürderme hedefiyle konuk edecek. İlçe Stadı'ndaki maçın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Grupta yine Play-Off biletini alan Fethiyespor, Ağrı 1970 Spor deplasmanında terleyecek. Ligde 1'inci Grup'tan amatör kümeye düşmesi kesinleşen Manisaspor, Antalya Kemerspor'la deplasmanda oynayacak. Düşme korkusunu üzerinden atan Kızılcabölükspor, Payasspor'la yine dış sahada oynayacak. 4'üncü Grup'ta son 2 hafta öncesi düşme hattıyla bağını koparamayan Bergama Belediyespor, 14 Eylül Stadı'nda 52 Orduspor FK'yı, küme düşen Muğlaspor ise Muğla Atatürk Stadı'nda Bursa Yıldırımspor'u ağırlayacak. Tüm maçlar saat 15.00'te başlayacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Nikos Dendias Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Ebru Gündeş Serdar Ortaç Farah Zeynep Abdullah
Spor Diego Ömer Ali Cenk Tosun Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Somaspor şampiyonluk turu atacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 13:57:07. #1.14#

title