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Somaspor rahatladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Somaspor rahatladı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Silahtaroğlu Vanspor'u 2-0 mağlup eden Somaspor 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Silahtaroğlu Vanspor'u 2-0 mağlup eden Somaspor 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Teknik direktör Burhanettin Basatemür bu galibiyetle yeniden çıkışa geçeceklerini ve üst sıralara tırmanacaklarını söyledi. Karşılaşmayı değerlendiren Basatemür, "Takımımı tebrik ediyorum. Kazanamamanın verdiği bir baskı vardı. Bunu kırdık. Artık çıkışa geçip yeniden üst sıralara adımızı yazdırmak istiyoruz" yorumunu yaptı.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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