Haberler » Spor » Somaspor-Nazilli Belediyespor: 0-0 - Spor

Somaspor-Nazilli Belediyespor: 0-0

STAT: Soma AtatürkHAKEMLER: Sercan Murat Gündüzler (xx), Fatih Pazı (xx), Erdi Abdulmecit Sayar (xx)SOMASPOR: Muharrem Tunay (xx) - Burak (xx), Muhsin (xx), Onur (xx), Ali (xx), Mustafa Aydoğdu (x) (Dk. 80 Melih x), Mehmet Bağlı (x) (Dk. 63 Muammer xx), Üzeyir (x), Taner (x) (Dk.

19.02.2020 15:56 | Son Güncelleme: 19.02.2020 15:56
Somaspor-Nazilli Belediyespor: 0-0

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Sercan Murat Gündüzler (xx), Pazı (xx), Erdi Abdulmecit Sayar (xx)

SOMASPOR: Muharrem Tunay (xx) - Burak (xx), Muhsin (xx), Onur (xx), Ali (xx), Mustafa Aydoğdu (x) (Dk. 80 Melih x), Mehmet Bağlı (x) (Dk. 63 Muammer xx), Üzeyir (x), Taner (x) (Dk. 69 Cafercan xx), Nurettin (x), Mehmet Uysal (x)NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xxx) - Sinan (xx), Mehmet Ersavaş (xxx), Polat (xxx), Sedat (xx) (Dk. 82 Fatih), Aziz (xxx) (Dk. 89 Tayfun), İlyas (x), Sergen (xx), Mert (xx), Yunus (xxx) (Dk. 90 Oğuzhan), Ufukcan (x)SARI KARTLAR: Onur, Burak (Somaspor) - İlyas, Aziz, Polat (Nazilli Bld)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Play-Off hattında yer alan Ege ekipleri Somaspor ve Nazilli Belediyespor yenişemedi: 0-0.

Soma Atatürk Stadı'nda oynanan hafta içi mesaisi golsüz sonuçlanırken ev sahibi ekip iç sahadaki galibiyet hasretini 3 maça çıkardı. Nazilli ise üst üste 4'üncü maçta da 3 puana hasret kaldı. Bu sonuçla Somaspor 38, Nazilli Bld 36 puanla Play-Off hattındaki yerlerini korumayı başardı.


- Soma
Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler