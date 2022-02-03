Somaspor iki golcü aldı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçını kazanan Somaspor, dış transferde iki forvetle el sıkıştı. Siyah-beyazlılar, Esenler Erokspor'dan 23 yaşındaki santrfor Eray Pazar'la sözleşme imzalarken, Manisa ekibinin Trabzonspor altyapısından 19 yaşındaki forvet Orkun Ahmet Dedeoğlu'nu kiralamak üzere olduğu belirtildi. Geçen sezon Artvin Hopaspor formasıyla 3'üncü Lig'de 12 gol atan Eray, bu sezon Erokspor'da 11 maçta 2 gol kaydetti. Orkun ise U19 Ligi'nde 12 maçta 5 gol kaydetti.

Demirören Haber Ajansı - Spor