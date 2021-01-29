Somaspor gümbür gümbür
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Somaspor gümbür gümbür

29.01.2021 11:27 | Son Güncelleme: 29.01.2021 11:31
Somaspor gümbür gümbür

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonun ilk yarısını lider tamamlayan Somaspor, ikinci yarıya da hızlı başladı.

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonun ilk yarısını lider tamamlayan Somaspor, ikinci yarıya da hızlı başladı. Ege ekibi ikinci devrenin ilk maçında evinde Esenler Erokspor'u 4-2 yenerek en yakın rakibiyle puan farkını 4'e çıkardı. Oynadığı 17 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik alan 38 puanlı siyah-beyazlılar, sadece 1 kez sahadan eli boş ayrıldı. Attığı 36 golle grubun en skorer takımı olan Soma temsilcisi, iç sahada namağlup unvanını koruyan tek takım olarak dikkat çekti.

Erokspor'un 12 maçlık yenilmezlik serisini sonlandıran Somaspor'da teknik direktör Burhanettin Basatemur, ikinci yarının zorlu geçeceğini belirterek, "Devre arasında iyi bir hazırlık süreci geçirdik. Esenler Erokspor maçında da oyuncularımızın mücadele gücü gayet iyiydi. Kazanıp bir engeli daha aştık. Ancak önümüzde çok karşılaşma var. Her maça final gözüyle bakacağız ve disiplinimizden taviz vermeyeceğiz" dedi.Somaspor, gelecek hafta Gölcükspor deplasmanına çıkacak. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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