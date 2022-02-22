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Somaspor galibiyet peşinde

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Somaspor galibiyet peşinde

TFF 2'nci Lig'de son 3 maçından 1 puan çıkarıp Play-Off yarışında yara alan Somaspor yarın evinde Serik Belediyespor'la karşılaşacak.

SOMA, MANİSA (DHA) -

TFF 2'nci Lig'de son 3 maçından 1 puan çıkarıp Play-Off yarışında yara alan Somaspor yarın evinde Serik Belediyespor'la karşılaşacak. Soma Atatürk Stadı'nda Yücel Büyük'ün görev yapacağı müsabakanın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Ligde 42 puanla 8'inci sırada yer alan Somaspor'un teknik direktörü Burhanettin Basatemür, taraftar desteği ile kazanıp yeniden tırmanışa geçeceklerini söyledi.


- Soma

Demirören Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Play Off, Soma, Spor, Haberler

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