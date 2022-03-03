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Somaspor evinde Sivas Belediyespor'la oynayacak

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Somaspor evinde Sivas Belediyespor'la oynayacak

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Kahramanmaraşspor'a 1-0 yenilerek Play-Off yarışında geriye düşen Somaspor yarın sahasında Sivas Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.

SİVAS (DHA) -

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Kahramanmaraşspor'a 1-0 yenilerek Play-Off yarışında geriye düşen Somaspor yarın sahasında Sivas Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Soma Atatürk Stadı'ndaki mücadele saat 14.30'da başlayacak. Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, Sivas Belediyespor'un Play-Off yolundaki önemli rakiplerinden biri olduğunu belirterek, "Kazanmaktan başka çaremiz yok. Taraftarımızdan destek bekliyoruz" dedi. Bu maç öncesi Somaspor 45 puanla 7'nci sırada yer alırken, Sivas Belediyespor 49 puanla 4'üncü basamakta bulunuyor.


- Soma

Demirören Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Kahramanmaraşspor, Play Off, Sivas, Spor, Haberler

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