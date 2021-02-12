Somaspor evinde kral
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Somaspor evinde kral

12.02.2021 14:07 | Son Güncelleme: 12.02.2021 14:11
Somaspor evinde kral

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde Elazığ Karakoçan FK'yı 3-1 mağlup ederek 42 puana ulaşan ve en yakın rakibi Esenler Erokspor'la arasındaki puan farkını 5'e çıkaran lider Somaspor, iç sahadaki zaferlerine bir yenisini daha ekledi.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde Elazığ Karakoçan FK'yı 3-1 mağlup ederek 42 puana ulaşan ve en yakın rakibi Esenler Erokspor'la arasındaki puan farkını 5'e çıkaran lider Somaspor, iç sahadaki zaferlerine bir yenisini daha ekledi. Siyah-beyazlı ekip kendi sahasında çıktığı 10'uncu maçında 8'inci galibiyetini elde etti.

Evinde bileği bükülmeyen Soma ekibi 8 galibiyet, 2 beraberlikle iç sahada toplam 26 puan topladı. Somaspor, toplam bulduğu 39 golün 26'sını evinde attı. Ligde üst üste düşme hattında yer alan Yalovaspor (D) ve Cizrespor'la karşılaşacak siyah-beyazlılar, bu periyotta puan kaybı yaşamadan zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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