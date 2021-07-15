Somaspor Enes'i renklerine bağladı
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Somaspor Enes'i renklerine bağladı

Somaspor Enes'i renklerine bağladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

YENİ sezonda TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Somaspor, kanat oyuncusu Enes'i transfer etti.

YENİ sezonda TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Somaspor, kanat oyuncusu Enes'i transfer etti. Daha önce  2017-2018 sezonunda anlaştığı ama teknik kadronun yetersiz görüp gönderdiği Enes'i bu sene kadrosuna katan Ege ekibi,24 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Enes Bakkal, kariyerinde Narlıdere Belediyespor, Güzelbahçe Belediyespor, Bucaspor ve Bergama Belediyespor'da forma giydi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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