Somaspor düşüşe geçti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Somaspor düşüşe geçti

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Somaspor düşüşe geçti

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Adıyaman FK'nın ardından lider Sakaryaspor'a da 2-1 mağlup olan Somaspor düşüşe geçti.

ADIYAMAN (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Adıyaman FK'nın ardından lider Sakaryaspor'a da 2-1 mağlup olan Somaspor düşüşe geçti. Aldığı üst üste yenilgilerin ardından 41 puanda kalıp Play-Off potasına dönemeyen Ege ekibinde teknik direktör Burhanettin Basatemür, yeniden toparlanacaklarını söyledi.

İç sahada yaşanan mağlubiyetlerin üzücü olduğunu vurgulayan Basatemür, "İkinci yarıya çok iyi başlamıştık. Maalesef futbolda üzücü durumlar da oluyor. Ancak biz pes etmeyeceğiz. Oyuncularımın kalitesine güveniyorum" dedi. Somaspor bu hafta Manisa derbisinde Turgutluspor'un misafiri olacak.


Demirören Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Sakaryaspor, Play Off, Adıyaman, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title