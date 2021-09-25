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Somaspor Diyarbakır'da terleyecek

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Somaspor Diyarbakır'da terleyecek

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk 3 haftada 7 puan toplayan Somaspor yarın Diyarbekirspor deplasmanına çıkacak.

DİYARBAKIR (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk 3 haftada 7 puan toplayan Somaspor yarın Diyarbekirspor deplasmanına çıkacak. Diyarbakır Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta Yalçın Taşkınfurat görev alacak. Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, "İlk 3 haftada takımımın gösterdiği performanstan memnun kaldım. Diyarbekirspor deplasmanı zorlu geçecek. Kayıp yaşamak istemiyoruz. Elimizden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koyup evimize mutlu dönmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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