Somaspor deplasmanda terleyecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Somaspor deplasmanda terleyecek

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Somaspor deplasmanda terleyecek

TFF 2'nci Lig Kırmıçı Grup'ta hafta sonunda evinde Sivas Belediyespor'u 2-1 yenerek Play-Off yolunda yeniden umutlanan Somaspor, yarın Afjet Afyonspor'la deplasmanda kozlarını paylaşacak.

AFYON (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmıçı Grup'ta hafta sonunda evinde Sivas Belediyespor'u 2-1 yenerek Play-Off yolunda yeniden umutlanan Somaspor, yarın Afjet Afyonspor'la deplasmanda kozlarını paylaşacak. Zafer Stadı'nda Batuhan Gültek'in yöneteceği karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Topladığı 48 puanla Play-Off hattının 1 puan ve tek basamak gerisinde yer alan Somaspor'da kart cezalısı Özcan, Afyon'da forma giyemeyecek. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, 5'inci Sivas Belediyespor'u 1 puan geriden takip ettiklerini belirterek, "Erteleme maçımızı kazanıp yeniden ilk 5'in içine girmeyi amaçlıyoruz. Çıkışımızı Afyon'da da sürdüreceğiz" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Futbol Federasyonu, Play Off, Afyon, Sivas, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title