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Somaspor'dan sert fren

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Somaspor'dan sert fren

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 5 maçını kazanıp şampiyonluk yolunda iddialı konuma geldikten sonra dün evindeki erteleme maçında düşme hattındaki Adıyaman FK'ya 3-1 yenilen Somaspor fren yaptı.

ADIYAMAN (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 5 maçını kazanıp şampiyonluk yolunda iddialı konuma geldikten sonra dün evindeki erteleme maçında düşme hattındaki Adıyaman FK'ya 3-1 yenilen Somaspor fren yaptı. Bu sezon ilk kez sahasında mağlubiyet yüzü gören siyah-beyazlılar zirveye yaklaşma şansını kaçırdı. Teknik Direktör Burhanettin Basatemür, hesapta olmayan bir yenilgi aldıklarını belirterek, "Bu mağlubiyet bizi üzse de gereken dersleri çıkarıp yolumuza devam edeceğiz" dedi.


Demirören Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Adıyaman, Spor, Haberler

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