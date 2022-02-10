Somaspor'dan sert fren

ADIYAMAN (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 5 maçını kazanıp şampiyonluk yolunda iddialı konuma geldikten sonra dün evindeki erteleme maçında düşme hattındaki Adıyaman FK'ya 3-1 yenilen Somaspor fren yaptı. Bu sezon ilk kez sahasında mağlubiyet yüzü gören siyah-beyazlılar zirveye yaklaşma şansını kaçırdı. Teknik Direktör Burhanettin Basatemür, hesapta olmayan bir yenilgi aldıklarını belirterek, "Bu mağlubiyet bizi üzse de gereken dersleri çıkarıp yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Spor