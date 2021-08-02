Somaspor'dan iki takviye
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Somaspor'dan iki takviye

Somaspor'dan iki takviye
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcilerinden Somaspor, Talha Reşat Bulut ve Furkan Şimşek ile anlaşmaya vardı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcilerinden Somaspor, Talha Reşat Bulut ve Furkan Şimşek ile anlaşmaya vardı.

Yeni sezon hazırlıklarına Soma'da Türkiye Futbol Federasyonu Belediye Tesisleri'nde devam eden Somaspor, son olarak geçtiğimiz sezon 3'üncü Lig takımlarından Erbaaspor forması giyen Talha Reşat Bulut ve 2'nci Lig Kırmızı grup takımı 1922 Konyaspor formasını giyen Furkan Şimşek'i kadrosuna kattı.

Orta sahada görev yapan 24 yaşındaki Furkan, Almanya'nın M'gladbach takımının altyapısından yetişti. Forvette de görev yapabilen Talha ise futbola Trabzonspor altyapısında başladı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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