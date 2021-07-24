Somaspor'dan iki takviye
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Somaspor'dan iki takviye

Somaspor'dan iki takviye
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Somaspor, dış transferde Büyükçekmece Tepecikspor'dan sağ kanat Osman Hanoğlu ve Banırmaspor'dan kaleci Ali Serçek'i kadrosuna kattı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Somaspor, dış transferde Büyükçekmece Tepecikspor'dan sağ kanat Osman Hanoğlu ve Banırmaspor'dan kaleci Ali Serçek'i kadrosuna kattı.

Başakşehir altyapısında yetişen 20 yaşındaki Osman, geçen sezon 3'üncü Lig'de 9 maçta 2 gol attı. 20 yaşındaki kaleci Ali ise geçen sezon 1'inci Lig'de 1 müsabakada görev aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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