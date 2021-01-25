Somaspor'dan iki takviye

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ikinci yarının ilk maçında perşembe günü evinde Esenler Erokspor'la karşılaşacak lider Somaspor, kadrosunu 2 takviye ile güçlendirdi.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ikinci yarının ilk maçında perşembe günü evinde Esenler Erokspor'la karşılaşacak lider Somaspor, kadrosunu 2 takviye ile güçlendirdi. Siyah-beyazlılar, Antalyaspor'dan 19 yaşındaki gurbetçi sağ kanat Erman Herman Vardar ve Modafenspor'dan 21 yaşındaki 10 numara Alper Uğuz ile anlaştı. İki futbolcu Başkan Mustafa Aydın'ın katıldığı imza töreninde 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.



Kaynak: Demirören Haber Ajansı