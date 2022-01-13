Somaspor'dan çifte takviye

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Somaspor, dış transferde iki oyuncuyla anlaşarak kadrosuna takviye yaptı. Siyah-beyazlılar, Uşakspor'dan ayrılan 20 yaşındaki sağ kanat Celal Emir Dede ve Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'in altyapısından 21 yaşındaki forvet arkası Harun Kahraman ile el sıkıştı. Somaspor, ara transfer döneminde golcü oyuncusu Yasin Abdioğlu'nu gönderdiği 1461 Trabzon FK'dan santrfor Abdülkadir Beyazit'ı da renklerine bağlamıştı.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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