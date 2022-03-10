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Somaspor dağıldı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Somaspor dağıldı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hesapları yapan Somaspor, deplasmanda en yakın rakiplerinden Afjet Afyonspor önünde öne geçmesine rağmen ağır mağlubiyet yaşadı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hesapları yapan Somaspor, deplasmanda en yakın rakiplerinden Afjet Afyonspor önünde öne geçmesine rağmen ağır mağlubiyet yaşadı. Rakibine 4-1 mağlup olan Soma, 48 puanla Play-Off hatının 2 puan gerisinde kalırken, kritik galibiyetle 50 puana ulaşan Afyonspor adını ilk 5'e yazdırdı. Evindeki son 2 maçını kazanıp yarışa tutunan siyah-beyazlı ekip, deplasmanda ise son 2 maçtan hiç puan çıkaramadı. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, bu skorun kendilerine hiç yakışmadığını ancak yarışı bırakmayacaklarını söyledi.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Futbol Federasyonu, Play Off, Spor, Haberler

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