Somaspor'da takviyeler sürüyor TFF 3. Lig'de geçen sezon Play-Off finali oynayıp 2. Lig'in kapısından dönen Somaspor'da transferler devam ediyor.

TFF 3. Lig'de geçen sezon Play-Off finali oynayıp 2. Lig'in kapısından dönen Somaspor'da transferler devam ediyor. Daha önce dış transferde 7 isme imza attıran siyah-beyazlı ekip, Şile Yıldızspor'dan 21 yaşındaki sol bek Abdullah Kasap ve Malatya Yeşilyurt Belediyespor'dan 22 yaşındaki golcü Muhammed Öztürk'ü renklerine bağladı. Soma, iç transferde ise kaptan Onur Ulaş'la sözleşme yeniledi. Manisa temsilcisi daha önce dış transferde Şile Yıldızspor'dan Burak Balaban, Bağcılar FK'dan Özcan Aydın, Mardin BŞB'den Hakan Çakır, Karaman Bld'den Uğur Can, Aliağa FK'dan Şahin Bayram, Vanspor'dan Umut Koray Öz ve Denizlispor'dan Emre Sağlık'ı almıştı.

Kaynak: DHA