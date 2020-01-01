Haberler » Spor » Somaspor'da takviyeler sürüyor - Spor

Somaspor'da takviyeler sürüyor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk yarıyı Play-Off barajında bitiren Somaspor, ara transfer çalışmalarını sürdürüyor.

01.01.2020 14:06 | Son Güncelleme: 01.01.2020 14:06
Somaspor'da takviyeler sürüyor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk yarıyı Play-Off barajında bitiren Somaspor, ara transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Daha önce Yasin Hatipoğlu, Bilal Şeflek, Ahmet Tamet, Çağlayan Gülügen, Bedirhan Çelik, Hayri Mert Yomralıoğlu ve Oğuzhan Nemli ile yollarını ayırıp Ci Group 'dan forvet arkası Cafercan Aksu ile Kızılcabölükspor'dan ayrılan forvet Melih Vardar'la anlaşan siyah-beyazlılar, 2 transfer daha yaptı. Soma, 2'nci Lig temsilcisi Sivas Belediyespor'dan ayrılan 30 yaşındaki sağ kanat Mustafa Aydoğdu ve 1922 Konyaspor'dan 26 yaşındaki orta saha Nurettin Çağlar'ı kadrosuna kattı.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler