Somaspor'da, koronavirüs testleri negatif çıktı
3. Lig 3. Grup temsilcisi Somaspor'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanmadı.
12.06.2020 22:03 | Son Güncelleme: 12.06.2020 22:16
3. Lig 3. Grup temsilcisi Somaspor'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanmadı.
Soma İlçe Sağlık Müdürlüğü içinde kurulan özel alanda teste tabi tutulan Somaspor teknik heyet ve futbolcularından oluşan 40 kişilik ekibin, koronavirüs test sonuçlarının negatif çıktığı bildirildi.
Teknik Direktör Burhanettin Basatemür, lige ilişkin verilecek her karara hazırlıklı olabilmek adına yarından itibaren çalışmalara başlayacaklarını söyledi.
Kaynak: AA