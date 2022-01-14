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Somaspor'da imzalar atıldı

Somaspor'da imzalar atıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta devre arasında takımın yıldızı Yasin Abdioğlu başta olmak üzere 8 oyuncusuyla yollarını ayıran Somaspor, daha önce anlaşmaya vardığı 1461 Trabzon FK'dan 25 yaşındaki santrfor Abdulkadir Beyazit ve Uşakspor'dan ayrılan 20 yaşındaki sağ kanat Celal Emir Dede'yle...

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta devre arasında takımın yıldızı Yasin Abdioğlu başta olmak üzere 8 oyuncusuyla yollarını ayıran Somaspor, daha önce anlaşmaya vardığı 1461 Trabzon FK'dan 25 yaşındaki santrfor Abdulkadir Beyazit ve Uşakspor'dan ayrılan 20 yaşındaki sağ kanat Celal Emir Dede'yle resmi sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlı ekip, Medipol Başakşehir'in altyapısından 21 yaşındaki forvet arkası Harun Kahraman ile de sözleşme imzalayacak.


- Soma
Somaspor'da imzalar atıldı

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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