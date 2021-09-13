Somaspor çok mutlu

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Somaspor 2'de 2 yapmanın mutluluğunu yaşadı. İlk maçında evinde Niğde Anadolu FK'yı 1-0 yenen Somaspor, Adıyaman 1954 Spor deplasmanından da 2-0'lık galibiyetle döndü. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, zirve yarışında var olacaklarını belirterek, "Oynadığımız 2 maçı da gol yemeden kazandık. Takımımı kutluyorum. Önümüzde uzun bir yol var. Daha çok çalışacağız ve camiamızı mutlu edeceğiz" yorumunu yaptı.

Somaspor bu hafta sahasında Afjet Afyonspor'la karşı karşıya gelecek.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri