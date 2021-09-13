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Somaspor çok mutlu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Somaspor çok mutlu

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Somaspor 2'de 2 yapmanın mutluluğunu yaşadı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Somaspor 2'de 2 yapmanın mutluluğunu yaşadı. İlk maçında evinde Niğde Anadolu FK'yı 1-0 yenen Somaspor, Adıyaman 1954 Spor deplasmanından da 2-0'lık galibiyetle döndü. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, zirve yarışında var olacaklarını belirterek, "Oynadığımız 2 maçı da gol yemeden kazandık. Takımımı kutluyorum. Önümüzde uzun bir yol var. Daha çok çalışacağız ve camiamızı mutlu edeceğiz" yorumunu yaptı.

Somaspor bu hafta sahasında Afjet Afyonspor'la karşı karşıya gelecek.


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