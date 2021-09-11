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Somaspor, Adıyaman deplasmanında

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Somaspor, Adıyaman deplasmanında

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Niğde Anadolu Futbol'u 1-0 yenerek 2021-2022 sezonuna galibiyetle adım atan Somaspor, yarın Adıyaman 1954 Spor deplasmanına çıkacak.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Niğde Anadolu Futbol'u 1-0 yenerek 2021-2022 sezonuna galibiyetle adım atan Somaspor, yarın Adıyaman 1954 Spor deplasmanına çıkacak. Adıyaman Atatürk Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak maçta Oğuzhan Uğurlu görev yapacak. Somaspor'da kırmızı kart cezalısı İbrahim Ak ve sakatlığı süren Onur Ulaş forma giyemeyecek. Teknik direktör Burhanettin Basatemür zorlu deplasmandan istedikleri sonucu alarak döneceklerini söyledi.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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