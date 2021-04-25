Somaspor adını 2'nci Lig'e yazdırdı
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Somaspor adını 2'nci Lig'e yazdırdı

Somaspor adını 2'nci Lig'e yazdırdı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

STAT: AtatürkHAKEMLER: Ömer Şivka (xx), Göker Erel (xx), Tahir Yalçın (xx)SOMASPOR: Tunay (xx) - Melih (xx), Onur (xx), Hakan (xx), Oğuzhan (xx), Nurettin (xx), Mustafa (xx), Uğur (xxx) (Dk. 75 Ali x), Muhammed (x) (Dk.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Ömer Şivka (xx), Göker Erel (xx), Tahir Yalçın (xx)SOMASPOR: Tunay (xx) - Melih (xx), Onur (xx), Hakan (xx), Oğuzhan (xx), Nurettin (xx), Mustafa (xx), Uğur (xxx) (Dk. 75 Ali x), Muhammed (x) (Dk. 39 Kadir xx), Özcan (xxx), Koray (xxx) ERBAASPOR: Suphi (x) - Arif (x), Furkan (x) (Dk. 16 Hüseyin x), Yağız (xx), Talha Özcan (xx), Rıdvan (x), Bayduhan (x) (Dk. 65 Batuhan x), Buğrahan (xx) (Dk. 84 Hakan), Talha Bulut (x) (Dk. 83 Ali), Yusuf (x) (Dk. 65 Eray x), Furkan (x)GOLLER: Dk. 22 Uğur, Dk. 58 (Pen.) Nurettin, Dk. 82 Oğuzhan (Somaspor)SARI KARTLAR: Yağız, Buyduhan (Erbaaspor)

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Somaspor bitime 1 maç kala resmen şampiyonluğunu ilan etti. Evinde Erbaaspor'la karşılaşan Ege ekibi müsabakayı 3-0 kazanarak adını 2'nci Lig'e yazdırdı. Karşılaşmanın 22'nci dakikasında Uğur ile öne geçen Somaspor 58'de Nurettin'in penaltı golüyle rahatladı: 2-0. Somaspor'da son sözü 82'de Oğuzhan söyledi. Bu sonucun ardından Somaspor puanını 69'a yükseltip mutlu sona ulaştı. Koronavirüs önlemlerine rağmen karşılaşmada 500'e yakın izleyen tribündeki yerini aldı. Futbolseverler katlı otoparktan da maçı izledi. 16'ncı dakikada Somusporlu Muhammed'in ceza sahası içinden şutunda top üst direkten döndü. 18'inci dakikada kaleci Suphi'nin çeldiği topla sol çizgide buluşan Özcan'ın vuruşunda savsunma topu çizgiden çıkardı.22'nci dakikada Somaspor golü buldu. Erbağspor savunmasının uzaklaştıramadığı topa ceza yayı önünden Uğur çok ser vurdu, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-0. 55'inci dakikada gelişen konuk ekip atağında Ahmet Buğra Han sağdan zesa sahasına girip vurdu, top üs direğe çarpıp auta çıktı. 58'inci dakikada Özcan'ı Bayduhan düşürdü, hakem penaltı noktasını gösterdi. Nurettin penaltı vuruşunu gole çevirdi: 2-0. 82'nci dakikada Somaspor golleri üçledi. Soldan ceza alanına giren Özcan'ın şutunda savunmadan dönen topu Koray tamamladı. Kaleci Suphi'nin sektirdiği meşun yuvarlağa son dokunan isim Oğuzhan oldu: 3-0. 

 


- Soma

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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