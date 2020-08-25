Somaspor, Abdulkadir Çelik ile Yusuf Aklan'ı kadrosuna kattı TFF 3. Lig temsilcisi Somaspor, Medipol Başakşehir'den Abdulkadir Çelik ile İstanbulspor'dan Yusuf Alkan'ı kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

TFF 3. Lig temsilcisi Somaspor, Medipol Başakşehir'den Abdulkadir Çelik ile İstanbulspor'dan Yusuf Alkan'ı kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdulkadir Çelik ve 19 yaşındaki kaleci Yusuf Aklan ile 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzalandığı belirtildi. Öte ayndan, Somaspor'da Nurettin Çağlar'ın, yeni sezonda takım kaptanlığına getirildiği, ikinci kaptan olarak Onur Ulaş'ın görevlendirildiği öğrenildi. Kaynak: AA