Somaspor'a ceza kapıda
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Somaspor'a ceza kapıda

Somaspor'a ceza kapıda
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde Erbaaspor'u 3-0 mağlup ederek bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Somaspor, saha olayları ve stadyuma usulsüz seyirci alınması nedenleriyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde Erbaaspor'u 3-0 mağlup ederek bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Somaspor, saha olayları ve stadyuma usulsüz seyirci alınması nedenleriyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Sokağa çıkma kısıtlaması ve Futbol Federasyonu'nun koronavirüs pandemisinde uyguladığı taraftar yasağına rağmen müsabakayı tribünde yaklaşık 500 kişi, stat dışındaki katlı otaparktan da yüzlerde kişi takip ederken, PFDK siyah-beyazlı kulübe ağır cezalar çıkarmaya hazırlanıyor. Somaspor Başkanı Mustafa Aydın, kulüp idarecileri Cem Doğan, Ramazan Karakaya ve Suat Gündoğan aynı müsabakadaki talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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