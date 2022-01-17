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Somaspor 3'te 3 yaptı

Somaspor 3'te 3 yaptı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarının ilk haftasında Niğde Anadolu FK'yı 3-1'lik skorla geçen Somaspor, seriye bağladı.

NİĞDE (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarının ilk haftasında Niğde Anadolu FK'yı 3-1'lik skorla geçen Somaspor, seriye bağladı. Son 3 maçından 9 puan çıkaran Ege ekibi Play-Off yolunda camiasına umut aşıladı. Topladığı 35 puanla Play-Off hattının yalnız 1 puan gerisinde altıncı sırada olan Somaspor'da teknik direktör Burhanettin Basatemür, üst üste kazanılan maçların ardından iddialı konuma geldiklerini ifade etti. Basatemür, "İkinci yarıya galibiyetle başlamak hepimizi mutlu etti. Seriyi sürdürmek istiyoruz. İnanıyorum ki takımımız en kısa sürede ilk 5 sıra içindeki yerini alacaktır" diye konuştu. Somaspor, bu hafta evinde Adıyaman Futbol Kulübü ile karşılaşacak.


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Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Futbol Federasyonu, Play Off, Niğde, Ege, Spor, Haber

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