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Somaspor 3'te 3 istiyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Somaspor 3'te 3 istiyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta art arda 2 galibiyetle Play-Off ve zirve yarışında yeniden iddialı konuma gelen Somaspor, yarın evinde An Zentrum Bayburt Özel İdare önünde 3'te 3 arayacak.

BAYBURT (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta art arda 2 galibiyetle Play-Off ve zirve yarışında yeniden iddialı konuma gelen Somaspor, yarın evinde An Zentrum Bayburt Özel İdare önünde 3'te 3 arayacak. Soma Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma saat 13.00'te oynanacak. Bu sezon ilk kez üst üste 3 galibiyet almak isteyen siyah-beyazlı ekip 17 puanla haftaya 9'uncu sırada başlarken, Bayburt ise 20 puanla grupta 6'ncı durumda.


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