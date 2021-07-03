Somaspor 12 Temmuz'da başlıyor

MİSLİ.com 2'nci Lig'in yeni ekiplerinden Somaspor, antrenmanlara 12 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.

MİSLİ.com 2'nci Lig'in yeni ekiplerinden Somaspor, antrenmanlara 12 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Siyah-beyazlı ekip yeni sezon hazırlıklarının startını Soma Belediye TFF Tesisleri'nde verecek. Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, ilk etap çalışmalarıyla ilgili yaptığı açılamada, "Yeni sezon hazırlıklarına 12 Temmuz Pazartesi günü kendi tesislerimizde başlayacağız. İç transferde bize katkı verecek oyuncularımızla büyük ölçüde anlaştık. Sezona başlayacağımız tarihe kadar da dış transferi bitirmek istiyoruz. Hata yapmama ve bütçemizi aşmama adına biraz dikkatli ve yavaş gidiyoruz. Taraftarımızla yeniden buluşacağımız sezonda keyif veren ve başarılı olacak bir takımı oluşturma çabamız yönetimimizle beraber devam ediyor. 2 yıldır bizleri buraya taşıyan anlayıştan ve stratejiden vazgeçmeden devam etmemiz gerekiyor. İnşallah Soma'yı mutlu edecek bir takımı ve oyunu oluşturacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı