Somalililer, seçimlerin ertelenmesi durumunda iç karışıklık çıkacağından endişe ediyor

Somali halkı, cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimlerinin zamanında yapılamaması durumunda ülkede yeniden iç karışıklık çıkacağından endişe ediyor.

Somali halkı, cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimlerinin zamanında yapılamaması durumunda ülkede yeniden iç karışıklık çıkacağından endişe ediyor.

Görev süresi 8 Şubat'ta dolacak Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun bu tarihten sonra koltuğundan ayrılmayacak olma ihtimali, aralarında eski cumhurbaşkanlarının da bulunduğu muhalifleri öfkelendirirken seçim takvimindeki belirsizliğin ülkeyi yeniden kaosa sürükleyebileceği endişesini de beraberinde getiriyor.

Türkiye'den mezun esnaf Hüseyin Abdullah, ülkedeki seçim süreciyle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fermacu'nun görev süresinin 8 Şubat'ta bittikten sonra ne olacağına dair bir belirsizlik olduğuna dikkati çekti.

Ülkedeki belirsizliğin endişeye neden olduğunu dile getiren Abdullah, "Teknik olarak Fermacu, 4 veya 6 ay daha koltuğunda kalabilir ancak bu durum cumhurbaşkanlığı makamının yasalığını tartışmaya açar." ifadelerini kullandı.

Hükümetin, seçimi zamanında yapamamasının ülkeyi kaçınılmaz bir krize sürükleyebileceğine dikkati çeken Abdullah, "Somali'nin iç savaşa dönmesini istemiyorum, tarafların birbiriyle anlaşacağını umuyorum." dedi.

"Ülkenin hiçbir yerinde seçimle ilgili bir hazırlık yok"

Başkent Mogadişu'da berberlik yapan Mahad Muhammed de seçimlerin zamanında yapılamayacağını öne sürerek, "Ülkenin hiçbir yerinde seçimle ilgili bir hazırlık yok." diye konuştu.

Muhammed, "Cumhurbaşkanı Fermacu seçimlerin zamanında yapılamayabileceğini söylüyordu fakat olmayacağı netleşti. Şimdi ülkede ne olacağı belli değil. Kaos, karışıklık olmasından endişe ediyorum." ifadelerini kullandı.

Somalili Maryamo Abukar da iç savaşın doruk noktasına ulaştığı 1991 yılını hatırlatarak bu yıllara dönülüp ülke içinde kabileler arası çatışmanın yeniden çıkmasından endişe ettiğini söyledi.

Başkan Fermacu'nun tekrar seçileceğine ihtimal vermediğini belirten Abukar, "Şu ana kadar Somali'de hiçbir cumhurbaşkanı üst üste iki dönem başkan olmadı." ifadesini kullandı.

15'den fazla cumhurbaşkanı adayı seçimlerde yarışacak

Meclis ve cumhurbaşkanlığı seçimleri art arda yapılan Somali'de meclisin, "Halk Meclisi" olarak da bilinen alt kanadının 275 üyesi, Somali'deki farklı kabileleri temsil eden 14 bin delege tarafından 4 yıllığına seçiliyor.

Parlamentonun üst kanadının 54 üyesi ise eyalet konseyleri tarafından belirleniyor. Seçilen parlamento üyeleri oylarıyla hem meclis başkanını hem de yeni cumhurbaşkanını belirliyor.

Hali hazırda kendine has bir kabile sistemi uygulanan Somali'de bu seçimlerde, "bir kişi bir oy" ilkesiyle tüm vatandaşların oy kullanması planlanıyordu ancak bunda başarılı olunamadı.

Şu anda "4,5 sistemi" olarak adlandırılan kabile merkezli sistemle yönetilen Somali'de, ülkenin 4 büyük kabilesi eşit sayıda, diğer kabileler ise bunun yarısı oranında meclise kendi seçtiği vekilleri gönderiyor.

Somali'de 2 eski cumhurbaşkanı, bir başbakan ve bir meclis başkanın da adaylar arasında olduğu 15'ten fazla ismin yarışacağı cumhurbaşkanlığı seçimlerinde mevcut Cumhurbaşkanı Fermacu, anketlerde önde görünüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdirahman Ali Mohamed