Somalili ünlü udi Jiim Şeyh Mumin hayatını kaybetti

Somalili ünlü müzisyen Jiim Şeyh Mumin, 76 yaşında yaşamını yitirdi.

Somali Ulusal Televizyonunun (SNTV) haberine göre, ülkenin tanınan udilerinden Mumin, başkent Mogadişu'da hayata gözlerini yumdu.

"Somali müziğine yön veren" isimlerden biri olarak kabul edilen Mumin, ülkesindeki iç savaşa rağmen Somali'de kalmayı tercih eden ünlü sanatçılardan da biriydi.

AA / Tufan Aktaş - Son Dakika Haberleri

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