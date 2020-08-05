Somalili tanınmış doktor ve insan hakları aktivisti Hawa Abdi Dhiblawe hayatını kaybetti Somalili tanınmış doktor ve insan hakları aktivisti Hawa Abdi Dhiblawe hayatını kaybetti.

Somalili tanınmış doktor ve insan hakları aktivisti Hawa Abdi Dhiblawe hayatını kaybetti.

Dhiblawe'nın kızı Amina Abdi, gazetecilere yaptığı açıklamada, 73 yaşındaki annesinin başkent Mogadişu'da hayata gözlerini yumduğunu ifade etti.

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, Hawa Abdi Dhiblawe için "yeri doldurulamaz bir simge" ifadesini kullanarak, tanınmış doktorun Somali milleti için gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Barınma, sağlık ve eğitim hizmeti veriyordu

2012'de Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen Dhiblawe, kendi imkanlarıyla yıllardır Somalili ihtiyaç sahiplerine barınma, sağlık ve eğitim hizmeti veriyordu.

Kendisi gibi doktor olan kızlarıyla Dr. Hawa Abdi Vakfı'nı işleten Dhiblawe'nin ölümü, Somali halkında da üzüntüye neden oldu.

Somalili sosyal medya kullanıcıları, paylaşımlarıyla Dhiblawe'nin kimsesiz çocuklara ve kadınlara yaptığı hizmetleri minnetle andı.

Kaynak: AA