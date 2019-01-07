Somalili Şairden Duygulandıran Türkiye ve Erdoğan Şiiri

Somalili Şair Abdi İsmail Muhammed, Afrika halkına yapılan yardımlardan dolayı Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için duygu dolu bir şiir kaleme aldı. Şiirinde Türkiye ve Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahseden Muhammed, başta Suudi Arabistan olmak üzere bazı Arap ülkelerini ise yerdi.

Dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biri olan Somali, iç savaşın başladığı 1991'den bu yana istikrara kavuşamadı. Ülkede binlerce kişi savaş nedeniyle hayatını kaybetti, binlerce kişi de göç etmek durumunda kaldı. Ülke bunun yanı sıra 2011'de son 60 yılın en büyük kuraklığıyla da karşı karşıya geldi. Sadece kuraklığın başladığı 2011'de 250 bin kişi hayatını kaybetti, on binlerce insan da Kenya ve Etiyopya'ya kaçtı. Devlet sistemi ve altyapısı çöken ülkeye dünyanın dikkatini çekmek isteyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başbakan olduğu 2011'de, kalabalık bir heyetle ülkeyi ziyaret etti. Erdoğan'ın ziyaretinden sonra hem Türk sivil toplum kuruluşları hem de hayırseverler Somali için harekete geçti. Ülkeye, hastaneler, okullar, külliyeler yapılıp, su kuyuları açıldı, gıda yardımlarında bulunuldu.

Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteklerine minnettar olan Somalili Şair Abdi İsmail Muhammed ise, duygu dolu bir şiir kaleme aldı. Şiirinde, Türkiye ve Erdoğan'a methiyelerde bulunan Muhammed, başta Suudi Arabistan olmak üzere bazı Arap ülkelerini ise yerdi. Muhammed'in, hayırsever bir Türk iş adamının, Deniz Feneri Derneği aracılığıyla ülkenin Somaliland bölgesinin Buhotle kasabasına, anne ve babası adına yaptırdığı 720 kişilik İsmet ve Fatma Tahiroğlu Eğitim Külliyesi'nin açılışında okuduğu şiir, duygu dolu anlara neden oldu. Muhammed, Türkiye'nin her zaman Somali ve Afrika halkının çıkarsız yanında olduğunu belirterek, Türkiye ve Türk halkını kardeş bildiklerini ve minnettar olduklarını vurguladı.

"Erdoğan babamız"

Abdi İsmail Muhammed'in şiirinin Türkçe özet çevirisi şöyle:

"Somalililerin yaşadıkları tüm zorluklar Arap krallıklarına dayanıyor. Bunu organize ettiler, bunu perde arkasından yürüttüler. Suudiler ve emirlikler, en fazla ihtiyacımız olduğu zaman hayvancılığı yasakladılar. Bu, Somalilerin dostları arasındaki düşmanlarını bilmesi adına güzel bir örnek. Müslümanların düşmanlarını temsil ettiler. Müslüman ülkelerin parlak geleceğini görmek istemiyorlar. Yemen ve diğerleri gibi Müslüman ülkelere askeri operasyonlar gerçekleştiriyorlar. Suudiler tüm kapılarını Somalilere yasaklarken, Türk hükümeti ve halkı bize merhametli gözlerle baktılar. Ankara'nın korunmasız halkımıza desteğini gördük. Erdoğan'ın Somalililere olan çabalarını unutmayacağız. Erdoğan ve partisi bize yardım etti. Bize okullar açtı, Erdoğan babamız, dünyadaki en yakın kardeşimiz. Sizi Somali dilinde övüyorum. Dünyanın en iyi liderisiniz, sadık lidersiniz ve İslamiyet'in kahramanısınız. Allah sizi ve halkınızı sonsuza kadar korusun." - HARGEİSA

Kaynak: İHA