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Somalili öğrencilerin temsilcileri seçildi

Somalili öğrencilerin temsilcileri seçildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

DÜZCE (İHA) – Düzce Uluslararası Öğrenci Derneği, Somalili öğrencilerin temsilci seçimini gerçekleştirdi.

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DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce Uluslararası Öğrenci Derneği, Somalili öğrencilerin temsilci seçimini gerçekleştirdi.

Düzce Üniversitesi'nde eğitim görme hakkı kazanan öğrencilere yönelik çalışmalarını sürdüren Düzce Uluslararası Öğrenci Derneği, öğrenciler arasında temsilci seçimini tamamladı. Okulda öğrenimlerine devam eden Sudan ve Azerbaycan gibi öğrencilerin seçimlerini de yapan dernek, Somalili öğrencilerin seçimini de gerçekleştirdi. Seçilen temsilci öğrenci, arkadaşları için yapılacak çalışmalarda sorun ve sıkıntılarda dernek ile bağlantıda olacak. - DÜZCE

Somalili öğrencilerin temsilcileri seçildi

Somalili öğrencilerin temsilcileri seçildi

Somalili öğrencilerin temsilcileri seçildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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