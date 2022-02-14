Somalili müzisyen ve besteci Qaarey 78 yaşında hayatını kaybetti

Somalili müzisyen ve besteci Abdikarim Farah Qaarey, 78 yaşında öldü.

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, Qaarey için mesaj yayınlayarak, "Dün hayatını kaybeden Qaarey'ın ailesi ve arkadaşlarına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Hayatını kaybeden Somalili müzisyen ve besteci Qaarey'ın ölüm sebebi açıklanmadı.

Abdikarim Jiir olarak da bilinen Qaarey, 1 Ocak 1944'te Somali'de doğmuştu.

Başkent Mogadişu'daki Somali Ulusal Tiyatrosunun Müdürlüğünü yapan Qaarey, Somali sanat ve edebiyatının gelişmesinde kilit rol oynadı.