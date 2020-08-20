Somalili korsanların 5 yıl önce kaçırdığı 3 İranlı kurtarıldı
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Somalili korsanların 5 yıl önce kaçırdığı 3 İranlı kurtarıldı

İran, Somalili korsanların 2015'te kaçırdığı 21 balıkçıdan bugüne kadar esareti süren son 3 kişinin kurtarıldığını duyurdu.

Somalili korsanların 5 yıl önce kaçırdığı 3 İranlı kurtarıldı
20.08.2020 20:05 | Son Güncelleme: 20.08.2020 20:55

İran, Somalili korsanların 2015'te kaçırdığı 21 balıkçıdan bugüne kadar esareti süren son 3 kişinin kurtarıldığını duyurdu.

İran devlet televizyonunun İstihbarat Bakanlığına dayandırdığı habere göre, 2015'ten bu yana Somali'de korsanlar tarafından esir tutulan 3 Beluç asıllı İran vatandaşı, İstihbarat Bakanlığının Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü ve Dışişleri Bakanlığı ile iş birliği sonucunda kurtarıldı.

Kurtarılan kişilerin Somalili korsanların Mart 2015'te kaçırdığı İranlı balıkçılara ait teknenin 21 kişilik mürettebatı arasındaki Abdullah Nohani, İbrahim Beluçniya ve Cemaleddin Dehvari olduğu belirtildi.

Somalili korsanlar Mart 2015'te içinde İranlı 21 balıkçının bulunduğu bir tekneye saldırmış ve teknedeki balıkçıları fidye amacıyla kaçırmıştı.

Balıkçılardan 5'inin olaydan 6 ay sonra kaçmayı başardığı, 8'inin ise işkence nedeniyle hayatını kaybettiği bildirilmişti. 4 balıkçı 2018'de İran istihbarat güçleri tarafından kurtarılmıştı.

Kalan 4 balıkçıdan biri de geçen yıl Birleşmiş Milletler ile bir uluslararası insani yardım kuruluşunun yardımıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

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