Somalili kadına sokak ortasında şiddet
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Somalili kadına sokak ortasında şiddet

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Somalili kadına sokak ortasında şiddetANKARA'da, Somalili kadının sokak ortasında darbedilmesine ilişkin görüntü, sosyal medyada paylaşıldı.

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Somalili kadına sokak ortasında şiddet

ANKARA'da, Somalili kadının sokak ortasında darbedilmesine ilişkin görüntü, sosyal medyada paylaşıldı. Polis, kadını darbeden kişinin Kamil A. (25) olduğunu belirleyerek, yakalanması için çalışma başlattı.

Somali uyruklu Fosiya Ahmed Sheikh Abdi (39) darbedilirken çekilen görüntü sosyal medyada paylaşıldı. Polisin yaptığı araştırmada Somalili kadına sokak ortasında şiddet uygulayan kişinin komşusu Kamil A. olduğu belirlendi. Görüntüde Kamil A.'nın, kadına tokat attığı ve boynunu sıktığı görüldü. 'Kasten yaralama', 'nefret ve ayrımcılık' suçlarından aranan firari şüpheli Kamil A.'nın, 'tehdit', 'hakaret', 'kişilerin huzur ve sükunu bozma' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlarından da 4 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Firari şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Somalili kadına sokak ortasında şiddet

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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